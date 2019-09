Den Auftakt macht Sportprüfer Hans-Joachim Ferle

Klimaschutzagentur Hannover bietet kostenlose Energieberatung an

Langenhagen (dl). Für Eigenheimbesitzer in Langenhagen bietet die gemeinnützige Klimaschutzagentur Region Hannover in Kooperation mit der Stadt Langenhagen vom 30. September bis zum 3. November kostenlose Heizungsvisiten an. Besonders bei älteren Heizungsanlagen sei es aus Sicht der Klimaschutzagentur ratsam, das System von Fachleuten untersuchen zu lassen. Im Zuge der kostenlosen Beratungswochen kommt ein unabhängiger Energieexperte ins Haus, der die gesamte Anlage unter die Lupe nimmt und der die Hausbesitzer über mögliche Optimierungs- und Modernisierungsmaßnahmen berät. Begleitend dazu sind Mitarbeiterinnen der Klimaschutzagentur dabei, die zum einen die Arbeit der Klimaschutzagentur erläutern und zum anderen Fragen zu Fördermöglichkeiten beantworten. Zum Auftakt der Beratungswochen nutzte Sporttrainer Hans-Joachim Ferle das Angebot der Klimaschutzagentur. In der Langenhagener Sportszene hat sich Ferle längst einen Namen gemacht, ist er es doch, der für die Abnahme der Sportabzeichen beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide zuständig ist. Als Fitness-Experte machte er sich aber auch Gedanken über seine Anlage für Heizung und Warmwasserbereitung hinsichtlich Effizienz und Energieverbrauch. Schließlich entspricht laut Umweltbundesamt der Energieverbrauch der privaten Haushalte etwa einem Viertel des gesamten Energieverbrauchs in Deutschland. Ein Wert mit deutlichem Einsparpotenzial also. Daher lud Ferle den Energieexperten Peter Czaikowski zur Überprüfung seiner Heizung in sein Einfamilienhaus ein. Dieses beheizt er mit einer Gas-Brennwertheizung und ist damit für die Zukunft eigentlich schon gut gerüstet, wie der Experte Czaikowski beruhigt feststellte. Der Energieberater empfiehlt lediglich noch ein wenig energetisches Feintuning. So ließe sich mit einer Dämmung der Heizungsrohre im Keller noch rund fünf Prozent Energieeinsparung erzielen. Des weiteren schlägt Czaikowski einen hydraulischen Abgleich vor, das heißt, alle Komponenten der Heizung sollten passend dimensioniert und aufeinander abgestimmt sein. Und für den Fall, dass die Heizung einmal schwächeln sollte, ist bei den Ferles vorgesorgt. Dann feuert Hans-Joachim Ferle seinen Kamin an, der, wenn es sein muss, das ganze Haus mit Wärme versorgt.Anmeldung zur kostenlosen Beratung der Klimaschutzagentur bis zum 3.November unter:Tel. 0511 22002288 oder beratung@klimaschutzagentur.de.