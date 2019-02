Den Blick auf Stadtpark, Stadtwald und Wietzeblick gerichtet

Beteiligungstermin zum grünen Entwicklungskonzept am 12. März im Ratssaal

Langenhagen. Für die Grün- und Freiflächen in Langenhagens Stadtmitte soll ein gesondertes Entwicklungskonzept erstellt werden. Bei diesem Vorhaben möchte die Verwaltung Bürgerinnen und Bürger beteiligen und lädt zur Veranstaltung „Zukunft Stadtgrün – Aufwertung der Freiflächen in Langenhagen Stadtmitte-Ost“. Am Dienstag, 12. März, um 17.30 Uhr im Ratssaal der Stadt Langenhagen sollen gemeinsam Stärken und Schwächen der verschiedenen Parkanlagen gesammelt werden.Insbesondere zu Stadtpark, Stadtwald und Wietzeblick sollen Ideen entwickelt werden, ob und wie sich diese Flächen weiter aufwerten lassen. Dabei gilt der Blick auch den vorhandenen Wegen, die unter den Gesichtspunkten Vernetzung und Barrierefreiheit diskutiert werden sollen.Das teilräumliche, integrierte Entwicklungskonzept (ISEK) für die Parkanlagen soll im Weiteren dazu dienen, Fördermittel für die Grünflächen in Langenhagens Mitte einzuwerben.Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich sind zu dem Beteiligungstermin am 12. März eingeladen.