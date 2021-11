Den Park umgestalten

SPD ist am Freitag, 12. November, zwischen 15.30 und 17.30 Uhr vor Ort

Langenhagen. Der kleine Park am Süntelweg ist kein Schmuckstück, praktisch seit Jahrzehnten ist er unverändert. Es ist höchste Zeit, dass er eine Aufwertung und Modernisierung erhält. Dafür hat die SPD-Fraktion vor kurzem einen (Prüf-)Antrag geschrieben. Gitter an den Zuwegungen machten es noch bis vor kurzem mobilitätseingeschränkten Personen (Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen) unmöglich, den Park zu nutzen, doch auf die Initiative der SPD sind zumindest diese bereits entfernt worden. Die Sozialdemokraten wollen Anwohner und interessierte Bürger zur Umgestaltung befragen, was für sie wichtig wäre, was sie sich wünschen würden und rufen im Rahmen ihrer neuen Reihe „SPD vor Ort“ zum Dialog auf. „Hingehen. Zuhören. Anpacken.“ ist das Motto.Am Freitag, 12. November, sind die Sozialdemokraten „vor Ort“, direkt im Süntelweg am Park, zwischen 15.30 und 17.30 Uhr zu finden (in der Nähe des Kinderspielplatzes, Ecke Deisterweg).