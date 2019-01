Den Weg der Trauer gemeinsam gehen

Neue Trauergruppe in der Lebensberatungsstelle in Langenhagen

Langenhagen. Als Angebot für Menschen, die vom Verlust des Partners oder eines anderen geliebten Menschen betroffen sind, bietet die Lebensberatungsstelle in Langenhagen ab Februar 2019 eine neue Trauergruppe an. Diese Gruppe bietet Betroffenen einen geschützten Raum, in dem sie ihre Trauer und deren Auswirkungen auf den Alltag mit anderen Menschen in der gleichen Situation teilen können.Bernd Buchholz, Diplom-Psychologe und Mitarbeiter der Lebensberatungsstelle, wird verschiedene Impulse in die Gruppe geben: Wie bewahre ich den geliebten Menschen im Herzen und gewinne gleichzeitig Abstand, um mein Leben weiterhin leben zu können? Wo kann es für mich persönlich Lichtblicke geben? Wie äußern sich die verschiedenen Phasen der Trauer? Und was ist in der Zeit der Trauer eigentlich „normal“?Die Trauergruppe beginnt am Montag, 18. Februar, in der Lebensberatungsstelle, Ostpassage 11 in Langenhagen. Geplant sind zehn Gruppenabende im 14-täglichen Rhythmus, jeweils montags von 18.15 bis 20 Uhr. Die Gruppengröße beträgt maximal acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Pro Abend wird ein Kostenbeitrag von zehn Euro erbeten, eine Ermäßigung ist möglich.Interessierte können sich für weitere Informationen und zur Anmeldung montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 14 Uhr sowie mittwochs von 9 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 13.30 Uhr unter der Telefonnummer (0511) 72 38 04 an die Lebensberatungsstelle wenden.