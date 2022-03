Der Charme der 70er und 80er

Likedeeler gründen interne Sparte Mofa „Die Einspritzer“

Krähenwinkel. Zur internen Likedeeler Segel- und Motorradsparte kommt jetzt noch die Mofasparte „Die Einspritzer“.. Aus einer Laune heraus beim traditionellen Grünkohlessen im November kam die Idee auf, mit ein paar Mofas den Charme der 70er und 80er Jahre aufleben zu lassen. Zehn Mitglieder mussten sich der Herausforderung stellen, aus ganz Niedersachsen Mofas zu organisieren. Zum Präsidenten wurde Jörg Dietrich auserkoren und mit Martin Siemering als Vizepräsident startete direkt das erste Event die „Kuttentaufe“. Ende März wurde im Likedeeler Vereinsheim in Krähenwinkel aufgefahren, und Hauptmann Michael Hannemann durfte mit seiner blauen Ape nicht fehlen. Die Kutten mussten das Überfahren mit acht Mofas überstehen, und die Taufe war vollzogen.Sekretär Jan Hülsmann zur Frage, warum es jetzt so eine Mofasparte gibt: „Eine spontane spaßige Idee schnell in die Tat umzusetzen, das ist bei den Likedeelern möglich. Das Motorfahrrad als beliebtes Fortbewegungsmittel wird durch uns weiter bestehen.“.