Der Eintritt ist wie immer frei

Herbstkonzert der Musikschule am Sonntag, 3. November, um 16.30 Uhr

Langenhagen. Herbstkonzert der Musikschule am Sonntag, 3. November: Die Besucher erwartet ein sehr abwechslungsreicher Querschnitt aus der Musikschularbeit mit unterschiedlichen Beiträgen von Klassik, Folklore und Jazz/Rock Pop! Manfred Unger wird sich nach 20 Jahren Musikschulleitung vom Publikum verabschieden und den Staffelstab an Stefan Polzer übergeben. Eröffnung ist durch das Jugendblasorchester mit einer kraftvollen Ouvertüre und einem Harry-Potter-Medley. Auvh noch im Programm: abwechlungsreiche Kammermusik unterschiedlicher Genres mit Celli, Querflöten, Waldhörnern, Klarinetten und Klavier, eine Rockband, ein jazziges Saxophonensemble, ein zwölfjähriges Mädchen, das ihren Gesang selbst an der Gitarre begleitet. Für alle, die es im PGL-Konzert verpasst haben: Von vielen gewünscht wird die im diesjährigen PGL-Konzert umjubelte "Bohemian-Rhapsody" von Queen mit dem erst elfjährigen Mika Köhler als Solisten an der Gitarre nochmal dargeboten. Ohne zu übertreiben stellt dieses Arrangement den Höhepunkt der 23-jährigen PGL-Geschichte dar. Sollte man nicht verpassen! Also auf jeden Fall für jeden Geschmack, für Jung und Alt etwas geboten. Licht und Ton übernimmt Alexander Funke.