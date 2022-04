Der Fahrradkantor kommt

Orgelkonzert in Engelbostel am Sonnabend, 30. Apri,l um 18 Uhr

Engelbostel/Schulenburg. Dank seines Fahrrades und seines Berufs ist er eine nationale Berühmtheit: Martin Schulze ist der Fahrradkantor. Als dem Kirchenmusiker vor einigen Jahren in Frankfurt an der Oder die hauptamtliche Kantorenstelle komplett gekürzt wurde, macht er weiter: Mit seinem Fahrrad fährt er seitdem kreuz und quer durch Deutschland, hat auf allen möglichen großen und kleinen Instrumenten schon gespielt – und kommt nun auch nach Engelbostel, denn in Schulenburg wohnt seine Patentochter. Deren Konfirmandenjahrgang erinnert sich noch an das pompöseste und längste Orgelvorspiel, das wohl je zu einer Konfirmation in der Martinskirche erklungen ist. Umso herzlicher lädt die Gemeinde ein zum Orgelkonzert am Samstag, 30. April um 18 Uhr in der Martinskirche an der Kirchstraße 58 in Engelbostel. Der Eintritt ist frei.