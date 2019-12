Weihnachtsfeier des Kinderfeuerwehr Kaltenweide

Kaltenweide. Jetzt hatte die Kinderfeuerwehr Kaltenweide zu ihrer Weihnachtsfeier eingeladen. Es gab wieder das traditionelle Lagerfeuer, über dem die Kinder ihr Stockbrot backen konnten. Auch der „Feuerwehr-Weihnachtsbaum“ wurde wieder aufgestellt. Er besteht aus einer Leiter, Schläuche, ein paar Feuerwehrgerätschaften und einer Lichterkette. Am Lagerfeuer war Zeit, um über Erlebtes aus dem Jahr zu erzählen und Kinderpunsch zu trinken. Während die einen Kinder sich noch um das Lagerfeuer tummelten,bemalten und beklebten die anderen Kinder die bunten Tüten. Mit Schokolade befüllt und einer Schleife drum, wurden die Tüten von den Kindern in die Spindeder Kameraden gelegt. Damit möchte sich die Kinderfeuerwehr bei den Kameraden für die geleistete Arbeit in 2019 bedanken und ihnen zum Weihnachtsfest eine Freude bereiten.