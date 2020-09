Der Film ist fertig

Konfirmanden: ab Sonnabend, 5. September, auf der Internetseite

Godshorn. Pünktlich zu den Konfirmationen am 6. und 13. September ist der Vorstellungsfilm der Konfirmanden Godshorn fertig geworden. Ab Sonnabend 5. September, wird er auf der Internetseite (www.zum-guten-hirten.de) der Kirchengemeinde zu sehen sein.Die Frage war ja: Konfirmandenunterricht in Corona- Zeiten – wie geht das?Die 19 Konfirmanden*innen und das ehrenamtliche Team der Konfirmandenmitarbeiter planten und entwickelten gemeinsam mit Pastor Falk Wook zwischen dem 19. und 27. Juni in der Evangelisch-lutherische. Kirchengemeinde Zum Guten Hirten Godshorn eine „Digitale Vorstellung“ der Konfirmanden des Jahrgangs 2020. Aus Gründen des Lock-Down konnte der inhaltlich schon begonnene Vorstellungsgottesdienst nicht gefeiert werden und.Deshalb hatte das Team der Konfirmandenmitarbeiter mit Pastor Wook die Idee entwickelt, eine digitale Vorstellung zu produzieren, die jetzt ins Internet gestellt wird.Diese Idee wurde von den Konfirmanden und deren Eltern gut angenommen. Die Konfirmanden nahmen Vorstellung, Spielszenen und Gebete mit eigenen Handys in Kleingruppen auf.Die Teamer des Konfirmandenteams haben in der Zwischenzeit die Einzelnen Szenen bearbeitet, geglättet und zu einem Film zusammengefügt.Jetzt ist der Film fertig mit dem der Konfirmandenjahrgang sich trotz Corona-Krise vorstellen kann.Der Unterricht der Kirchengemeinde zum Guten Hirten geschieht innerhalb eines 1-Jahres Modells immer an einem Freitag im Monat und durch Ferienseminare.Dabei unterrichten die Konfirmandenteamer nach der Methode des Peer-Consulting gemeinsam mit Pastor Wook.