"Der Frieden ist ein Luxus"

Internationale Wochen gegen Rassismus 2022 in Langenhagen

Langenhagen (ok). Vielfältige Aktionen und Veranstaltungen prägen die diesjährigen Wochen gegen Rassismus in Langenhagen vom 14. bis 27. März. Ein buntes Team aus Vertretern des Integrationsbeirats, der städtischen Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur, der VHS Langenhagen, der Freiwilligenagentur Langenhagen und des Gymnasiums Langenhagen, hat Angebote für alle Altersgruppen vorbereitet, die für das Thema Rassismus sensibilisieren sollen.„In diesen beiden Aktionswochen greifen wir dieses wichtige gesellschaftliche und pädagogische Thema gesondert auf. Mit speziell ausgerichteten Angeboten wollen wir einerseits aufklären, aber auch eine antirassistische Haltung vermitteln“, erläutert die städtische Mitarbeiterin Magdalena Freise. Gemeinsam mit dem Jugendparlament Langenhagen sind beispielsweise Filmvorführungen über "Alltagsrassismus" mit anschließender Diskussionen und Mitmachaktionen geplant.Außerdem beschäftigen sich die Gruppen im Haus der Jugend und der Kids-Klubs in den Jugendtreffs auf kreative Art mit dem Thema. „Dabei sollen die Idee Vielfalt erlebbar und die darin liegenden Chancen sichtbar werden“, ergänzt Magdalena Freise. Alle Informationen zu den offenen Aktionen für Kinder und Jugendlicheund die jeweiligwen sind unter www.kiju-langenhagen.de zu finden.Kitakinder in allen Langenhagener Einrichtungen werden mit Buntstiften ausgestattet, die Hautfarbentöne in ihrer ganzen Vielfalt und nicht nur in rosa beinhalten. Ein thematisch passendes Bilderbuch ist ebenfalls dabei. „Die Mitarbeitenden der pädagogischen Einrichtungen in der Stadtbibliothek bekommen aufklärendes Begleitmaterial, um damit dauerhaft rassistischen Stereotypen entgegenzuwirken“, so Magdalena Freise, die im Haus der Jugend tätig ist.Am Gymnasium Langenhagen Deutschlehrer Denis StehrStehr die gesamte Schülerschaft dazu aufgerufen, so genannte "Haikus" zu schreiben, also dreizeilige japanische Kurzgedichte im Versmaß 5-7-5, die das Thema "Haltung zeigen gegen Rassismus" sprachkünstlerisch umsetzen sollten. Herausgekommen ist dabei eine bunte Vielfalt aus Dutzenden lyrischen Kleinkunstwerken von Schülern der Klassenstufen fünf bis 13, die das Thema eindrucksvoll und aus vielen verschiedenen Perspektiven beleuchten.Die besten drei Haikus sind gekürt worden, werden als Bodenaufkleber gedruckt und im Stadtgebiet platziert, unter anderem an den Haltestellen der Straßenbahnlinie 1 (Langenhagen Zentrum und Langenforther Platz). Eines lautet: "Niemand flieht gerne. Der Frieden ist ein Luxus. Heute mehr den je." Die Verfasserin Hiveen Mahmoud aus dem 13. Jahrgang konnte beim Schreiben der Zeilen nicht ahnen, welche Bedeutung diese Worte in der jetzigen Zeit habenAnnika Eskera von der VHS Langenhagen fügt hinzu: „Dazu passend organisieren wir Workshops mit zwei gymnasialen Schulklassen, die im Rahmen der Initiative ‚MitRespekt! für Niedersachsen‘ stattfinden und gefördert werden. Die Jugendlichen setzen sich in den Workshops mit eigenen Erfahrungen und dem Umgang mit rassistischen Situationen im Schulkontext auseinander. Das Angebot kann auch in anderen Schulen laufen..“Für die Erwachsenen hat der Integrationsbeirat Langenhagen in diesem Jahr eine Lesung mit der Journalistin Tina Adomako organisiert: „Rassismus in den Medien. Die Macht der Bilder“. Diese findet online (per Zoom) am Mittwoch, 23. März um 18.30 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung per E-Mail an ibr-langenhagen@gmx.de. Der Präventionsrat ist mit seinem Mitglied Manfried Leymann auch mit im Boot, Leymanns Unternehmen Punktum unterstützt die Aktionen.Hintergrund:Während der Internationalen Wochen gegen Rassismus, die jedes Jahr um den 21. März stattfinden, laufen weltweit Aktionen, die für das Problem der Diskriminierung aufgrund unterschiedlicher Hautfarbe, Herkunft oder Religion sensibilisieren.Am 21. März 1960 demonstrierten rund 20.000 Menschen im südafrikanischen Sharpeville nahe Johannesburg friedlich gegen die diskriminierenden Passgesetze des damaligen Apartheid-Regimes. Die Polizei erschoss damals 69 Demonstrierende, mindestens 180 wurden verletzt. Dieses Blutbad ging als Massaker von Sharpeville in die Geschichte ein."Die Stadt Langenhagen beteiligt sich bereits zum siebten Mal an den weltweiten Aktionen", fasst Erwin Eder, Vorsitzender des Integrationsbeirats, zusammen.