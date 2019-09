Der Gute Hirte und die Schafe

60 Jahre Kirche Godshorn am Sonntag, 29. September

Langenhagen. Am Sonntag, 29. September, um 11 Uhr feiert die Kirchengemeinde Godshorn mit einem großen Fest- und Familiengottesdienst den 60. Geburtstag ihrer Kirche. Pastor Falk Wook hält diesen Gottesdienst und wird dabei unterstützt vom Vorbereitungsteam und den Musikgruppen conVOICE und conTAKT. Im Anschluss findet das große Erntedankfest unter dem Motto „60 Jahre Kirche“ vor dem Gemeindehaus statt. Wie immer gibt es tolle Aktionen und Angebote sowohl für die Kinder, wie Hüpfburg, Basteln und Schminken, als auch für die Erwachsenen. Am Mittagstisch und in der Kaffeestube kann jeder nach Lust und Laune schlemmen, und für Stimmung und Unterhaltung sorgen „Die Perlenbrunner“.Die größte Attraktion wird aber wohl eine große Schafherde sein. Alle künstlerisch gestalteten Schafe, die in den zurückliegenden Wochen zu Gunsten des Pädagogischen Mittagstisches „Satt & Schlau“ gekauft wurden, werden sich im Rahmen dieses Gemeindefestes präsentieren. Der gute Hirte und seine Schafe sind ein Bild der Geborgenheit und Zuwendung. Sie sind das Symbol der Godshorner Kirchengemeinde Zum Guten Hirten und zugleich auch Thema dieses besonderen Gottesdienstes und dieser Aktion.