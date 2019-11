Der Kalender ist da

Schöne Motive aus Krähenwinkel und Kaltenweide

Langenhagen. Mit dem neuen Kaltenweide & Krähenwinkel-Kalender 2020 präsentiert die Oliven Apotheke zwölf Lieblingsplätze aus beiden Ortschaften.Bereits zum fünften Mal gibt Apotheker Jan Waldhecker seinen beliebten regionalen Wandkalender heraus, mit dem die Oliven Apotheke ihre Kaltenweider und Krähenwinkler durch das kommende Jahr begleiten möchte.Alle darin abgebildeten Fotos nahmen dieses Jahr beim Oliven Apotheken-Fotowettbewerb teil und wurden aus der Vielzahl an eingereichten Fotos von dem Wettbewerbsgremium, bestehend aus den Ortsbürgermeister Kaltenweides und Krähenwinkels, Reinhard Grabowsky und Andreas Hartfiel, Kalenderdesigner Marc-André Gödeke und Apotheker Jan Waldhecker, ausgewählt. Sieger des Wettbewerbs mit einem 500 Euro-Reisegutschein der Oliven Apotheke und des TUI-Reisecenters Kaltenweide war Kai Sievers mit seinem Foto vom Drenshof, dessen Haus und Hof den Rahmen für den Bauernmarkt Krähenwinkel bilden.„Mein Lieblingsplatz ist hier!“ wird auch im nächsten Jahr der Titel des Oliven Apotheken-Fotowettbewerbs 2020 sein. „Hier“ steht dabei wieder für die Ortschaften Kaltenweide und Krähenwinkel, in denen die beiden Oliven Apotheken liegen.Also ruhig die letzten leuchtenden Spätherbsttage und den beginnenden Winter genießen und schon fleißig drauf los fotografieren , denn umso vielfältiger und schöner durch Fotos unterschiedlicher Jahreszeiten wird dann der Kalender 2021 werden.Informationen zu diesem und dem nächsten Kaltenweide & Krähenwinkel-Kalender und zum Fotowettbewerb 2020 erhalten Interessierte in den Oliven Apotheken in Kaltenweide und KrähenwinkelDie neuen Kaltenweide & Krähenwinkel-Kalender 2020 erhalten Sie in der Oliven Apotheke Kaltenweide (Bertha-von-Suttner-Ring 3, 30855 Langenhagen) und Oliven Apotheke Krähenwinkel (Eichstraße 5, 30855 Langenhagen) und bei den Kalendersponsoren, dem TUI-Reisecenter Kaltenweide (Kaltenweider Platz 7, 30855 Langenhagen), der Zahnarztpraxis Kaltenweide von Dr. Jörg Riechers und Mira Böttcher (Kananoher Straße 5, 30855 Langenhagen) und dem Pflegezentrum Margeritenhof (Kaltenweider Platz 1, 30855 Langenhagen).