Der „Kaltenweide & Krähenwinkel-Kalender 2021“

Online-Fotowettbewerb 2020 der Oliven Apotheken mit tollen Gewinnen

Kaltenweide/Krähenwinkel. „Mein Lieblingsplatz ist hier!“ ist das Thema des jährlich wiederkehrenden Fotowettbewerbs der Oliven Apotheken Kaltenweide und Krähenwinkel, der 2020 noch bis zum 30. September läuft. Interessierte können zur Kamera greifen und sich und Ihren Lieblingsplatz in Kaltenweide oder Krähenwinkel in Szene setzen, denn es lohnt sich: Das beste Foto gewinnt ein Bündel aus regionalen Gutscheinen für Gesundheit, Wellness und gesunde Ernährung im Wert von 400 Euro: 100 Euro für „Massagen, Fango und medizinisches Tapen“ von Physiotherapie im Weiherfeld Merk & Vieritz in Kaltenweide, 100 Euro für „Zahnpflege oder Bleachen“ von der Zahnarztpraxis Kaltenweide von Jörg Riechers und Mira Böttcher, 84 Euro für die Oliven Apotheke in Kaltenweide oder Krähenwinkel, 66 Euro für Stoll’s Hofladen in Schlage-Ickhorst und 50 Euro für den Hofladen Schmidt-Nordmeier in Krähenwinkel. Eine Jury aus den Ortsbürgermeistern Kaltenweides (Reinhard Grabowsky) und Krähenwinkels (Steffen Hunger), Apotheker Jan Waldhecker (Oliven Apotheken) und Kalenderdesigner Marc-André Gödecke (IT & Media Solutions) wählt die zwölf besten Fotos aus, die 2021 im Kaltenweide und Krähenwinkel-Kalender der Oliven Apotheken erscheinen und zusätzlich jeweils einen 20-Euro-Wertgutschein der Apotheken erhalten. Fotografieren Sie eifrig und durchforsten Sie Ihre Fotodateien, denn alle Wettbewerbsteilnehmenden können pro Jahreszeit bis zu zwei Fotos einreichen. Laden Sie Ihre Fotos ganz einfach bis zum 30. September per Smartphone, Computer oder Tablet auf der Wettbewerbsseite der Oliven Apotheken hoch: www.oliven-apotheke.com/fotowettbewerb2020.Die Teilnahmebedingungen und alle Infos zum Fotowettbewerb erhalten Interessierte in den Oliven Apotheken in Kaltenweide und Krähenwinkel (Bertha-von-Suttner-Ring 3 und Eichstraße 5 in 30855 Langenhagen) oder auf www.oliven-apotheke.com/fotowettbewerb2020.