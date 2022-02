Theater Artisanen im Haus der Jugend Langenhagen

Langenhagen. Der kleine Angsthase fürchtet sich vor Dunkelheit, vor Hunden, Gespenstern und großen Jungen. Er fürchtet sich vor allem. Seine Großmutter fürchtet sich ebenfalls vor allem Unbekannten. Doch plötzlich geschieht etwas Unerwartetes, was für ihn eine große Wendung bedeutet. Er überwindet seine Angst, als der Fuchs den kleinen Uli Hasen holen will.Das Theater Artisanen gastiert mit dem Puppenspiel Der kleine Angsthase frei nach Elizabeth Shaw am Donnerstag, 10. März, und am Freitag, 11. März, im Haus der Jugend Langenhagen.Die Veranstaltungen für Kinder ab 3 Jahren und der ganzen Familie beginnen jeweils um 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro.Karten gibt es im Vorverkauf ab Montag, 7. März, montags 7.30 bis 18 Uhr, dienstags bis donnerstags 9 bis 17 Uhr und freitags 9 bis 14 Uhr bei der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur im Haus der Jugend Langenhagen am Langenforther PlatzEtwaige Restkarten gibt es an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse am Spielort. Aufgrund der aktuellen Lage gibt es nummerierte Sitzplätze. Bitte an den Mund-/Naseschutz denken. Einlass für Erwachsene mit Nachweis – geimpft oder genesen. Damit das Theater zu einem schönen Erlebnis für alle werden kann, bitte unbedingt die Altersangabe beachten!