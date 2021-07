Der kleine Talentetag

Zum ersten Mal am Gymnasium Langenhagen

Langenhagen. Seit zwölf Jahren gibt es den Talentetag am Gymnasium Langenhagen für die Jahrgänge drei bis sieben. Entstanden ist er 2009 im Rahmen der Arbeit des Kooperationsverbunds „Förderung besonderer Begabungen“ in Langenhagen, dem neben dem Gymnasium und der IGS Langenhagen drei Grundschulen angehören: Grundschule Godshorn, Grundschule Krähenwinkel und die Friedrich-Ebert-Schule.2020 konnte der Talentetag (Thema: Lateinamerika) gerade noch durchgeführt werden -einen Tag später begann das Distanzlernen. Um unseren besonders talentiertenSchülerinnen und Schülern auch in diesem Schuljahr dieses Angebot ermöglichen zu können, hat die zuständige Koordinatorin Martina Essmann zehn Kolleginnen und Kollegenmotivieren können einen Workshop anzubieten. Da es aufgrund der Pandemie schulinternstattfinden musste, ergab sich die einmalige Gelegenheit, dass auch ältere Schüler(Jahrgänge acht bis zehn) eine Einladung zur Teilnahme erhalten konnten.Das Thema war bereits 2020 beschlossen worden: „Out of Africa“ - die Wiege derMenschheit?Die Einladung erfolgte dieses Mal mit Präsenten (unterstützt und finanziert vomFörderverein), die zur Teilnahme motivieren sollten. Inhalt: ein kleiner Diamant, ein Tafel Fair-Trade-Schokolade, ein Afrika-Karte, ein Brief eines Jugendlichen unserer Partnerorganisation (Kinderhilfsorganisation) in Uganda und natürlich die Broschüre mit denWorkshopangeboten.Jetzt kamen 78 begabte und interessierte Schüler aus den Jahrgängen fünf bis zehnzusammen und arbeiteten in sieben Workshops an ihren Projekten rund um das Thema„Afrika“. Dabei wurden Diamanten erstellt, Theaterstücke entwickelt und gefilmt (die Römerin Afrika, Cäsar und Kleopatra), Schokolade hergestellt, Hilfsprojekte entwickelt zurUnterstützung der Familien der Partnerorganisation in Uganda, Artenschutzthemenentwickelt, Lapbooks erstellt und vieles mehr.In diesem Jahr können die Ergebnisse nicht - wie sonst üblich - am Folgetag nachmittags der Schulöffentlichkeit präsentiert werden. Die Arbeit an den Projekten und deren Ergebnisse wurden aber fotografiert und zu einem kleinen Film zusammengestellt, der denSchüler der Schule nach den Ferien präsentiert werden wird. Außerdem werden dieErgebnisse beim nächsten großen Talentetag 2022 ausgestellt werden.