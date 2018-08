Fachvortrag mit Steven Ristau am 22. August

Langenhagen. Füße spielen eine „tragende" Rolle in unserem Leben. Sie stecken oft in zu hohen oder engen Schuhen und kommen selten an die Luft. Genetische Veranlagung, falsches Schuhwerk, Fehlbelastung oder langes Stehen bringen den Fuß leicht aus seiner natürlichen Stellung. - das Resultat: Schmerzen!„Der kranke Fuß" steht im Mittelpunkt des Fachvortrages von Herrn Dr. med. Steven Ristau, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Sektionsleiter Fuß- und Sprunggelenkchirurgie in der Klinik für Orthopädie und Sporttraumatologie der Paracelsus-Klinik in Langenhagen. Dr. Ristau informiert über die unterschiedlichen Krankheitsbilder, zeigt moderne, konservative und operative Behandlungsmöglichkeiten sowie Vorbeugemaßnahmen. Zu hören ist der Vortrag am Mittwoch, 22. August, um 17 Uhr im Konferenzraum, im ersten Obergeschoss der Paracelsus-Klinik am Silbersee.Der Vortrag ist kostenfrei. Die Plätze sind begrenzt!Interessierte melden sich bitte telefonisch unter (0511) 7794-0; per Email: langenhagen@paracelsus-kliniken.de oder direkt bei uns vor Ort.