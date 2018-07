Grundschüler gestalten Einschulungs-Gottesdienst am 11. August um 9.30 Uhr

Engelbostel/Schulenburg. „Wir in Engelbostel erwarten hohen Besuch, denn der Landesbischof kommt zur Einschulung“, freut sich Pastor Rainer Müller-Jödicke. Die findet am Sonnabend, 11. August um 9.30 Uhr in der Martinskirche statt. Wie schon in den Vorjahren wird dabei auch das offizielle Einschulungsgeschenk des Landesbi-schofs eine Rolle spielen, dass dieses Mal Ralf Meister persönlich überreichen wird.Müller-Jödicke hat im Juni mit den zukünftigen vierten Klassen den Einschulungs-gottesdienst im Religionsunterricht vorbereitet. „Die Kinder haben mir erzählt, wie sie ihre eigene Einschulung in Erinnerung haben, an welche Ängste sie sich erinnern und worauf sie sich gefreut haben!“ Daraus habe er eine Kinderpredigt und ein Fürbittengebet entwickelt, die die zehn Kinder selbst vortragen werden.Der Geistliche hatte den Kindern ein großes Bild mit vielen großen und kleinen Buchstaben gezeigt, die bunt durcheinander gewürfelt waren. „Und mittendrin standen die vier Worte: Gott behüte deinen Weg“, sagt Jan. Anhand der biblischen Geschichte von der Sturmstillung haben dann alle gemeinsam überlegt, was diese Worte bedeuten können. „Jesus kennt das auch, wenn wir Angst haben und darum hilft er uns: nicht nur wenn wir irgendwo unterwegs sind, sondern auch auf unse-rem Weg durch die Schulzeit“, sagt Marie am Ende der Predigt.Eine Bitte im Fürbittengebet kommt von Saghar, der aus Afghanistan nach Deutschland gekommen ist. Er hat den Leitvers des Gottesdienstes in sehr eindrücklicher Weise interpretiert. „Ihm war es wichtig, dafür zu danken, dass Kinder hier in Deutschland überhaupt zur Schule gehen können und sich nicht vor Krieg fürchten müssen. Und für die Kinder in Afghanistan zu bitten, dass Gott sie behüte“, beschreibt Rainer Müller-Jödicke einen Moment in der Vorbereitung, der ihm, aber auch den Kinder sehr nahe gegangen sei.Zur Generalprobe kam kurz vor den Sommerferien ein großer Pressestab in die Grundschule nach Engelbostel. „Der Bischof hat ein Kamerateam, seinen Presse-sprecher, eine Vertreterin der evangelischen Nachrichtenagentur und einen Profifo-tografen nach Engelbostel geschickt“, erzählt Müller-Jödicke. Der Bischof wolle mit einem Film noch mehr Kirchengemeinden dazu ermutigen, Einschulungsgottesdienste zu gestalten und seine Geschenke zu nutzen. „Das Motto „Gott behüte deinen Weg“ steht auf einer Magnettafel, die wir allen überreichen werden“, erläutert der Theologe.Deshalb seien die Probe gefilmt und die Kinder interviewt worden. Im Einschu-lungsgottesdienst selbst werde das Presseteam seine Arbeit fortsetzen. Der erste Teil des Films sei bereits auf die Homepage die Landeskirche www.evlka.de gestellt worden, wo seit ein paar Tagen Engelbostel unter den Frontnews Hauptthema sei. Auch auf der Homepage der Kirchengemeinde ist das Video abrufbar: www.martinskirchengemeinde.de.