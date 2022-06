Der letzte Kunde war die Feuerwehr

Übung im ehemaligen Edeka-Markt an der Heidestraße

Engelbostel. Jetzt wurden die Ortswehren Engelbostel und Schulenburg am vergangenen Freitag um 18.47 Uhr alarmiert. Einsatzstichwort: „Rauchentwicklung aus Ladengeschäft mit Wohneinheit in der Heidestraße“Als die Kräfte asr ehemaligen Edeka-Marktes als Übungsobjekt präpariert war.Pascal Stich, Lars Seidel und Rudolf Schweidler hatten die Einsatzübung ausgearbeitet und das Ladengeschäft und die Wohnung im ersten Obergeschoss mit Übungspuppen und Nebelmaschinen bestückt.Koch setzte sechs Trupps unter schweren Atemschutz ein, um die Menschenrettung in Angriff zu nehmen. Auch eine Riegelstellung wurde aufgebaut, um benachbarte Gebäude zu schützen.Nachdem alle Aufgaben erledigt waren, wurde um 19:45 Uhr Übungsende gegeben, und die 40 Brandschützer rückten wieder in ihren Standort ein. Betreiber Gerd Zegarek stellte den Edeka-Markt für die Übung zur Verfügung.