Der Nikolaus kommt

Auch die Feuerwehr Engelbostel hat eine Anfrage vom Nikolaus erhalten.

Bei seiner Reise durch die Stadt Langenhagen machte der Nikolaus auch in Engelbostel halt und bat die Feuerwehr um Unterstützung, schließlich hätten sie ja auch rote Fahrzeuge, um im Ort die Kinder zu besuchen. Selbstverständlich sagten die Brandschützer dem Nikolaus Ihre Hilfe sofort zu.In diesem Jahr sind die Aktivitäten durch die Pandemie für alle Abteilungen der Feuerwehr stark eingeschränkt. Besonders betroffen davon sind die Jugend-und Kinderfeuerwehr.Deshalb unterstützt die Feuerwehr, der Förderverein der Feuerwehr und viele Sponsoren aus Engelbostel die Aktion vom Nikolaus.Das macht es möglich vielen Kindern am Sonntag, 6. Dezember, eine kleine „ süße Freude“ zu bereiten. Dazu können die Eltern Ihre Kinder unter folgender Emailadresse anmelden:nikolaus-engelbostel@gmx.de.Damit der Feuerwehr-Nikolaus auch weiß wo er die kleine Überraschung abstellen bzw. übergeben kann, muss in der Anmeldung der Name des Kindes und die Adresse angegeben werden.Die Aktion ist ausschließlich Kindern bis zum Alter von zwölf Jahren aus Engelbostel vorbehalten. Berücksichtigt werden alle bis zum 2. Dezember eingehenden Mails.Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften startet der Nikolaus am Nikolaustag ab etwa 15.30 Uhr seine Tour.Die Daten der Anmeldungen werden nach Abschluss der Aktion unverzüglich gelöscht.