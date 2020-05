„Der schönste Tag in Zeiten von Corona“

Kielenkamp: Kinder und Eltern bedankten sich originell bei ihren Erzieherinnen

Godshorn (ok) Sie setzen sich auch in Corona-Zeiten für ihre Kinder ein: Die Erzieherinnen der Kita Kielenkamp drehen in dieser kontaktarmen Zeit Videos für die Kinder mit Bastelanleitungen und Malvorlagen, haben im Vorraum Spiele und Bücher zum Abholen aufgebaut. Deshalb kamen die Elternvertreterinnen Sonja Kellner und Diana Wulf auf die Idee, ihnen etwas zurückzugeben.Un die Kids legten los, bastelten Stockfiguren und hängten sie an den Zaun der Kita. Und die Elternvertreter brachten ein Plakat am Zaun an. Die Erzieherinnen waren zu Tränen gerührt, als sie das Kunstwerk sahen. Äußerungen wie „Wow“, „Das ist mein schönster Tag in dieser Zeit von Corona“ und „Was für eine tolle Überraschung“ waren zu hören. Alle vermissen sich untereinander und warten schon auf den Tag, an dem sie sich wiedersehen dürfen.