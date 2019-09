Der Startschuss fällt

„Michael Kohlhaas“ am 2. Oktober im Theatersaal Langenhagen

Langenhagen (elr). Den Startschuss für die Theater für Niedersachsen-Spielzeit im Theatersaal Langenhagen gibt das Schauspiel „Michael Kohlhaas“ nach der Novelle von Heinrich von Kleist am Mittwoch, 2. Oktober, um 20 Uhr.Kleists Novelle aus dem Jahre 1810 handelt von dem Pferdehändler Michael Kohlhaas, der bis zur völligen Selbstaufgabe die Ungerechtigkeit in seinem Leben bekämpft.Für die musikalische Unterstützung sorgt Oliver Niess, auf der Bühne werden Dennis Habermehl und Dieter Wahlbuhl zu sehen sein. Für die Inszenierung und die Bühnenfassung ist Moritz Nikolaus Koch verantwortlich. Karten für „Michael Kohlhaas“ kosten zwischen elf und 28 Euro und sind unter anderem in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL erhältlich.