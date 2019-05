Hauke Jagau beim Maigespräch am Montag, 20. Mai, im daunstärs

Langenhagen. Die SPD Langenhagen lädt ganz herzlich zum traditionellen Maigespräch 2019 mit Hauke Jagau, Präsident der Region Hannover, ein. Das Maigespräch 2019 findet am Montag, 20. Mai, um 19 Uhr in der Kleinkunstbühne „daunstärs“ an der Konrad-Adenauer-Straße 15 statt.„Der Wert des Zusammenhalts – Was hat die Region Hannover mit Europa zu tun?“ - so lautet das Motto des Abends. Kurz vor den Wahlen zum Europäischen Parlament am 26. Mai 2019 will Hauke Jagau auch Eckpunkte für die Weiterentwicklung der Region Hannover skizzieren. Seit 18 Jahren gibt es die Region Hannover und ist dabei immer mehr als eine Gebietskörperschaft gewesen. Seit ihrer Gründung am 1. November 2001 ist sie auch ein Symbol für die Zusammenarbeit der 21 Städte und Gemeinden in der Region Hannover und ein gemeinsames Reformprojekt. Die Region Hannover liegt in der Mitte Europas. Europa steht für Frieden, Freiheit und Solidarität – auch in Zeiten des Brexits. Nach dem Impulsvortrag von Hauke Jagau freut sich die SPD Langenhagen auf eine engagierte Diskussion der Gäste mit dem Präsidenten der Region Hannover.Da die Plätze begrenzt sind, wird um eine kurze Anmeldung telefonisch unter(0511) 7 60 28 07 oder per Email an info@spdlangenhagen.de gebeten.