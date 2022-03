Mit dem NABU zu den Spechten im Forst Kananohe

Langenhagen Der NABU Langenhagen lädt Naturbegeisterte in den Forst Kananohe zur Beobachtung der dort vorkommenden Spechtarten. Bereits zeitig im Frühjahr besetzen die Spechte ihre Reviere und verkünden durch Rufe und lautes Trommeln ihren Rivalen ihre Besitzansprüche und werben um die Weibchen. Der auffälligste Vertreter der Spechte ist der fast krähengroße Schwarzspecht, der wichtigste Baumeister im Wald, schafft er doch durch die zahlreichen Höhlen, die er im Wald anlegt, Lebensraum für andere Höhlenbrüter, die nicht in der Lage sind, eigene Höhlen zu bauen. Weitere Spechtarten sind der bekannte Buntspecht, der Mittelspecht, der Kleinspecht und der Grünspecht, sie alle sind im Kananoher Forst am Südrand des Bissendorfer Moores zu Hause und können mit Glück dort während der Wanderung beobachtet werden.Die Teilnehmer werden um wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk gebeten.Statt einer Teilnahmegebühr bitten wir um eine Spende zur Unterstützung unserer Naturschutzarbeit. Eine rechtzeitige Anmeldung bis drei Tage vor dem Termin ist erforderlich. Es werden die dann geltenden Coronaregeln beachtet. Auf Grund der Coronabestimmungen kann der NABU Langenhagen keine Ferngläser zur Verfügung stellen.Treffpunkt: Sonnabend, 19. März, von 14 bis 17 Uhr am Parkplatz Herrendamm vor der S-Kurve aus Richtung Kaltenweide.