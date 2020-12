Der Zaun als Briefkasten

Kirchenpost vor der St. Paulus-Kirche

Langenhagen. In Corona-Zeiten fallen viele Treffen und Veranstaltungen in den Kirchen aus. Auch in der St. Paulusgemeinde können die Kinder derzeit nicht zur monatlichen Kinderkirche zusammen kommen und die Seniorinnen sich nicht alle 14 Tage treffen. Als kleinen Ersatz haben sich Diakonin Kruse und das Team von der Kinderkirche eine “Kinderpost” ausgedacht. Die Idee wurde noch um eine “Seniorenpost” erweitert, die Jürgen und Sigrid Kastner bestücken. Sie leiten den Kreis für die Senioren, der sich sonst zu Gespräch und Kaffee unter dem Namen “70 drunter und drüber” im Gemeindehaus trifft. Hingen im April die Briefe für Kinder und Ältere an einer Leine vor der Kirche, gibt es jetzt dafür zwei Zaunelemente an der Hindenburgstraße. Das Gartenteam um Hans-Jürgen Ratsch hatte schnell geholfen. Dort findet man nun kleine Plastikhüllen mit Mitteilungen. Links wird die Post von der Kinderkirche mit Geschichten und Bastelzubehör gefüllt. Am Sonntag, 6. Dezember, können Kinder mit ihren Laternen zur Gemeinde kommen und erhalten an der Kirche eine Nikolausüberraschung. Auf der rechten Seite ist der Platz für die Seniorenpost. Jeder, der vorbeikommt, kann etwas anhängen oder mitnehmen, wie etwa ein Rezept, eine Bastelanleitung oder einen Gruß für jemanden, dem er eine Freude machen möchte. “Wir hoffen, dass so ein reger Austausch entsteht”, erläutert Pastor Frank Foerster die Aktion. An jedem Adventssonntag und zu Weihnachten legt der Pastor einen “Gruß zum Mitnehmen” dazu. Diesen kann man auch im Internet auf der Homepage der Gemeinde unter www.st-pauluskirche.de anschauen.