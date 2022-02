Deutscher Nationalspieler kommt im Sommer

Handball: Recken verpflichten Marian Michalczik

Hannover. Die Kader-Planungen der Recken für die Spielzeit 2022/23 nehmen immer weiter Form an. Mit Marian Michalczik können die Niedersachsen den vierten externen Neuzugang für das nächste Jahr präsentieren. Der Nationalspieler kommt im Sommer von den Füchsen Berlin und hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben.„Marian ist ein Spieler, dessen Werdegang wir schon länger verfolgen und zu dem wir bereits während seiner Zeit in Minden Kontakt hatten. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn nun als Neuzugang für die nächste Saison vorstellen können. Er zählt zu den besten deutschen Rückraumspielern und ist vielseitig in Angriff und Abwehr einsetzbar. Mit ihm erweitern wir unsere taktischen Möglichkeiten und ergänzen unseren Kader mit einem Spieler, der trotz seiner jungen Jahre bereits über viel Erfahrung in der HBL verfügt“, stellt der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen die überzeugenden Argumente für eine Verpflichtung heraus.Der 25-Jährige stammt aus der Jugend der TSV GWD Minden und schaffte dort auch den Sprung in die Liqui Moly HBL . Im Jahr 2020 wechselte der damalige Mannschaftskapitän der Mindener zu den Füchsen Berlin. Aktuell fehlt der Rückraumspieler seinem Team zwar mit einer Bänderverletzung, doch kommt seinem Comeback mit jeder Woche näher. Im Sommer schlägt er mit dem Wechsel zur TSV Hannover-Burgdorf das nächste Kapital seiner Karriere auf.„Trotz meines noch laufenden Vertrags haben sich die Recken sehr um mich bemüht, was mich beeindruckt hat. Der Kontakt mit Smöre ist nie abgerissen, auch wenn eine Verpflichtung in der Vergangenheit nicht zustande gekommen ist. Mir ist wichtig, dass ich in Zukunft wieder mehr Spielanteile sammeln kann. Diese Möglichkeit sehe ich bei den Recken, wo mich das Gesamtpaket einfach überzeugt hat. Mit Christian habe ich ebenfalls eine Vergangenheit beim DHB und schätze ihn als Trainer sehr. Ich freue mich auf eine junge Truppe und will meinen Teil dazu beitragen, dass wir erfolgreichen Handball spielen“, verdeutlicht Marian Michalczik seine Vorfreude auf die neue Herausforderung.Der Rückraumspieler kommt in 170 Spielen auf 488 Tore in der Handball-Bundesliga. Für die deutsche Nationalmannschaft erzielte Michalczik 24 Tore in 26 Spielen. Christian Prokop war es, der den 25-Jährigen 2017 das erste Mal für die Nationalmannschaft nominierte. Nun freut sich der Trainer auf die gemeinsame Zukunft bei den RECKEN: „Ich freue mich über die Verpflichtung von Marian ab der kommenden Saison. Er ist ein kompletter, spielintelligenter Spieler, der sowohl in der Abwehr als auch im Angriff Akzente setzt und seine Leistung bringt.“