Deutschland und seine First Ladies

29. September: Autorin spricht über Politiker-Frauen

Langenhagen. Autorin Heike Specht spricht am Mittwoch, 29.September, ab 19 Uhr im VHS-Treffpunkt über eine Spezies, die in der Verfassung nicht vorgesehen ist, die aber dennoch so nah an der Macht ist wie kaum jemand anderes: die deutschen First Ladies. Mildred Scheel, Rut Brandt, Hannelore Kohl oder Doris Schröder-Köpf – sie alle haben ihre Seite der Geschichte erlebt und diese wiederum auch beeinflusst. Aber wie setzten sie ihren Einfluss in den letzten 70 Jahren um und prägten damit das Land? Heike Specht hat zahlreiche Interviews mit den First Ladies, ihren Nachfahren und Weggefährten geführt und akribisch recherchiert. Sie gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Staatsführung und entwirft ein faszinierendes Panorama deutscher Geschichte. Und natürlich geht es auch um den ersten First Husband: Joachim Sauer. Die Veranstaltung kostet zehn Euro.Heike Specht promovierte über die Familie Lion Feuchtwangers und arbeitete mehrere Jahre als Verlagslektorin. Heute lebt sie als Literaturagentin und freie Autorin in Zürich. Zuletzt erschienen die Biografien "Lilli Palmer. Die preußische Diva" und "Curd Jürgens. General und Gentleman".Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt schriftlich, per Fax unter (0511) 73 07-97 18 oder per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.