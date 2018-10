Deutschlandpremiere: Erstes eSports-Event bei McDonald’s

McDonald’s Ehmann veranstaltet FIFA19-Turnier im Restaurant in Garbsen

Garbsen. Am Sonnabend, 3. November, veranstaltet McDonald’s Ehmann in Garbsen ein Gaming-Event der Extraklasse: Von 11.30 bis 18 Uhr findet deutschlandweit das erste FIFA-Turnier in einem McDonald’s Restaurant statt.Neben tollen Gewinnen ist auch für Starbesetzung gesorgt: Mit dabei sein wird der weltbekannte FIFA-Spieler und aktuelle ESL-Champion „Mo_Auba“. Als besonderes Highlight wird er exklusiv gegen den Gewinner des Turniers antreten und steht außerdem Frage und Antwort für Teilnehmer und Journalisten. „Ich finde es super, dass McDonald’s Ehmann mit so einem Event Pionierarbeit für den eSport leistet. Deswegen habe ich noch ein Special vorbereitet: Wer es schafft, mich zu besiegen, darf sich auf eine kleine Überraschung freuen.“, schmunzelt der eSports-Profi.Auf die Spieler warten coole Preise, wie zum Beispiel eine Playstation 4 inklusive des neuen FIFA 19 Spiels, eine McDonald’s Ehmann Gold Card, mit der man einen Monat lang gratis im Restaurant seiner Wahl essen darf, diverse Gutscheine und vieles mehr! „Dank unserer Partner McMediaGames, Laserpix und Möbel Hesse dürfen sich die Teilnehmer auf grandiose Preise und coole Pokale bei dieser Deutschlandpremiere freuen. Wir werden das Obergeschoss des Restaurants in Garbsen in eine FIFA-Arena verwandeln. Ich werde - natürlich außerhalb der Wertung - selbst teilnehmen und bin gespannt, wie gut die Teilnehmer drauf sind. Ich bin in Form!“ zeigt sich Franchise-Nehmer David Ehmann ambitioniert.Für den Regionalligisten TSV Havelse ist das Event ein „Heimspiel“. Der Garbsener Traditionsverein hat sich ebenfalls angemeldet und wird seinen besten Zocker ins Rennen schicken. Zusätzlich wird ein Glücksrad aufgebaut, dessen Erlöse der Havelser Jugendkasse zu Gute kommen. Zu gewinnen gibt es dort VIP-Heimspieltickets inklusive Zugang zur Pressekonferenz sowie coole TSV Havelse Fanartikel. „Durch unsere Jugendarbeit beim TSV merken wir, dass eSports ein immer interessanteres Thema gerade bei jungen Leuten wird. Gemeinsam mit anderen FIFA-Begeisterten das neue Game zu spielen und dabei Tipps vom Profi höchstpersönlich zu bekommen, ist ein Traum vieler Kids“, erklärt Jonas Sonnenberg, Spieler und Funktionär beim TSV Havelse.