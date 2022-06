Dezentral unterbringen

Geflüchtete: Stadt kauft Container für drei Millionen Euro

Langenhagen (ok). Anmietung, Umbau und Schaffung von Wohnraum über Containeranlagen - in Sachen Unterbringung setzt die Stadt auf drei Säulen. Fpr zusätzliche Modulbauten hat der Rat der Stadt Langenhagen jetzt drei Millionen Euro bewilligt. Die Stadt Langenhagen setzt nach Auskunft der Sozialdezernentin Eva Bender auf dezentrale Unterbringung. Und sie freut sich: "Die Hilfsbereitschaft in Langenhagen ist riesig."Die Stadtverwaltung versucht, so viele Objekte wie möglich anzumieten. Abgeschlossene Wohneinheiten seien besser als Turnhallen und Notunterkünfte.Das Gebäude am Fuhrenkamp wird gerade umgebaut und auch beim Haus Nummer 10 werde noch geprüft. Bürgermeister Mirko Heuer: "Es herrscht schon ein gewisser Druck, und wir können keine Immobilien für 500 bis 800 Geflüchtete vorhalten." Container seien die schnellste Lösung, auf Notunterkünfte der Bundeswehr müsse die Stadtverwaltung bislang noch nicht zurückgreifen.Bislang seien es 500 Geflüchtete, die die Stadt aufgenommen hat, 300 sind jetzt aktuell zugewiesen worden. Nur: Wie viele es werden, wisse niemand, und das hänge natürlich nicht zuletzt von der Dauer des Krieges ab.