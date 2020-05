DGH-Betrieb ist angelaufen

Noch Termine fürs Spargel-Essen

Krähenwinkel (ok). So langsam läuft der Betrieb wieder an: Pächter-Ehepaar Juia und Martin Günaydin hat nach der Corona-Zwangspause die ersten beiden Spargel-Essen gut über die Bühne gebracht. Vier weitere feste Termine, die gebucht werden können, stehen noch aus: Sonnabend, 23. Mai, Sonnabend, 30. Mai, Freitag, 5., und Sonnabend, 6. Juni, jeweils um 18.30 Uhr. "Aber auch außerhalb dieser Zeiten sind jederzeit Reservierungen möglich. Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen werden optimal umgesetzt", sagt Martin Günaydin, dessen Familie ja sechs Jahre lang erfolgreich die Sportgaststätte "Waldseeterrassen" des TSV KK geführt hat. Bis zum Johannistag, dem 24. Juni, läuft ja noch die Spargel-Saison. Julia und Martin hoffen, dass bald wieder größere Familienfeiern stattfinden können. Reservierungen bitte unter der Telefonnummer (0511) 53 91 30 63.