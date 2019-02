Theater für Niedersachsen gastiert am 27. Februar im Theatersaal

Langenhagen. Am Mittwoch, 27. Februar, 20 Uhr, gastiert die MusicalCompany des Theaters für Niedersachsen mit dem Musical „Die Brücken am Fluss (The Bridges of Madison County)“ im Theatersaal Langenhagen. Die berührende Geschichte von Francesca und Robert wird von Musicaldirektor Craig Simmons stimmungsvoll in Szene gesetzt.Francesca lebt mit ihrem Mann und den beiden Kindern auf einer Farm im Mittleren Westen der USA, bis sie eines Tages auf Fotograf Robert Kincaid trifft. Aus dieser zufälligen Begegnung entwickelt sich zwischen den beiden eine leidenschaftliche Affäre, die Francesca vor die wohl wichtigste Frage ihres Lebens stellt: Soll sie ihre Familie und ihr behütetes Leben aufgeben, um ihre Jugendsehnsucht zu erfüllen und mit Robert die Welt zu bereisen?Robert James Wallers Roman „Die Brücken am Fluss“ gehört zu den meistverkauften Büchern weltweit. Nachdem er in den 1990ern hochkarätig mit Meryl Streep und Clint Eastwood verfilmt wurde, kam er 2013 auf die Musicalbühne. Die großen, gefühlvollen Melodien komponierte Jason Robert Brown, der dafür mit zwei Tony Awards ausgezeichnet wurde.Karten für die Vorstellung am 27. Februar im Theatersaal Langenhagen kosten zwischen elf und 28 Euro und sind in der HAZ/NP/ECHO- Geschäftsstelle im CCL erhältlich.