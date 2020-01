Die Carnevalisten laden zum Carneval ein

Es wird in St. Maria wieder Carneval gefeiert

Engelbostel. Am Kirchort St. Hedwig ist es am Sonnabend, 22. Februar, soweit. Die Carnevals- und Veranstaltungsgemeinschaft (CVG) lädt dann für 17 Uhr zu ihrer Carneval-Sitzung in Luhmanns Gasthaus zur Post in Engelbostel ein. Die Vorbereitungen des bunten Programms sind schon am 11. November 2019 angelaufen. Es werden Büttenreden, Tanzauftritte, Schunkellieder und allerlei Gags vorgetragen. Einige Neuerungen werden in dieser traditionellen Sitzung Einzug halten. Die Sitzung findet in Luhmanns Gasthaus zur Post in Engelbostel an der Hannoverschen Straße 182 statt. Nach der Sitzung läuft die Fiesta Mexicana bis tief in die Nacht, gerne mit oder ohne Verkleidung.Der Kartenverkauf (Eintrittskarten und Essenmarken) findet nach den Heiligen Messen an dem Sonntag, 9. Februar, gegen 12 Uhr und am Sonnabend, 15. Februar, um etwa 18.30 Uhr im Pfarrheim von St. Hedwig an der Kalabisstraße 1 in Vinnhorst zum Preisvon neun Euro für Erwachsene und von 4,50 Euro für Kinder unter 14 Jahre statt.Karten können aber auch telefonisch unter (0511) 74 42 25 bei Ulrich Müller bestellt werden.