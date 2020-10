Die Dorfgeschichte zu Fuß erleben

Schützenverein Kaltenweide lädt für Sonntag, 18. Oktober, um 11 Uhr ein

Kaltenweide. Der Schützenverein Kaltenweide veranstaltet am Sonntag,18. Oktober, die nächste spannende Aktivität für Schützen und alle Interessierten: einen Dorfrundgang zu den Kaltenweider Sehenswürdigkeiten. Um 11 Uhr beginnen die zwei geplanten Touren mit jeweils 15 freien Plätzen. In rund zwei Stunden werden die Teilnehmer vom ehemaligen Ortsbürgermeister Wolfgang Langrehr sowie Jörg Baumgarte durch den Ort geführt. Vom Startpunkt am Schützenhaus an der Zellerie verläuft die Tour quer durch Kaltenweide, ehe sie zum gemeinsamen Buffet wieder in die Gaststätte des Schützenhauses zurückführt. Für Verpflegung sorgen die Veranstalter auch während des Spaziergangs, so wird es neben Getränken auch einen Pausensnack geben. Interessierte müssen sich im Schützenhaus Kaltenweide oder in der Gaststätte rechtzeitig anmelden und einen Beitrag in Höhe von 20 Euro entrichten. In dem Beitrag enthalten sind die Teilnahme an der Tour, das Buffett in der Gaststätte, der Pausensnack sowie die Getränke während des Rundgangs. Aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl (30 Personen) wird eine kurzfristige Anmeldung empfohlen.