Die erste Sommerschule

Neues Angebot für Schulkinder der fünften und sechsten Klassen in den Ferien

Langenhagen. An zwei Terminen können 100 Langenhagener Schüler erstmals das Angebot „Sommerschule Langenhagen“ wahrnehmen. Die Sommerschule ist ein zusätzliches Förderangebot, welches mit ganzheitlichen Methoden und individueller Unterstützung hilft, Kompetenzen zu erweitern und Lernrückstände aufzuholen.Möglich wird die Umsetzung der Sommerschule durch eine Förderung aus dem Landespro-gramm „LernRäume“. Das Programm unterstützt speziell Angebote in den Schulferien und will damit einen Ausgleich zu den Auswirkungen der Pandemie schaffen.Eva Bender, Bildungs- und Sozialdezernentin der Stadt Langenhagen, freut sich über eine Förderung in Höhe von 26.000 Euro. „Mit der Sommerschule haben wir ein zusätzliches Bildungs- und Teilhabeangebot, dass gezielt auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt ist. Dabei ist uns der Lernerfolg jedes einzelnen Kindes wichtig.“Neben der Vermittlung von Basiswissen aus den Bereichen Deutsch und Mathematik wird auch das soziale Lernen eine wesentliche Rolle einnehmen. Im Mittelpunkt steht für die Fünft- und Sechstklässler dabei das spielerische Lernen in Kleingruppen. „Damit wollen wir insbesondere die Kinder unterstützen, die in den letzten zwei Jahren von der Grundschule an eine weiterführende Schule gewechselt sind und ihnen den Übergang erleichtern“ berichtet Bildungsmanager Carsten Jakubowski.Die Teilnahme an dem zweiwöchigen Angebot ist freiwillig und für die Kinder kostenlos. Die Auswahl erfolgt in enger Abstimmung mit den Eltern und Schulen.Die Sommerschule wird in den Räumen der IGS Langenhagen stattfinden und in zwei Durchgängen erfolgen. Termine sind vom 18. bis 29. Juli sowie vom 1. bis 12. August vorgesehen.