Die etwas andere Veranstaltung

ECHO verlost vier Tickets fürs Krähenwinkeler Oktoberfest

Krähenwinkel (ok). Alpenfeeling im Krähenwinkeler Dorfgemeinschaftshaus: Seit 2016 geht das Oktoberfest des CDU-Ortsverbandes über die Bühne. Und seit 2016 gibt es mit der Band „Die Guggis“ Musik aus der Partnerstadt Stadl-Paura in Oberösterreich. Mitorganisator Steffen Hunger: „Einfach mal eine andere Veranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger.“ So werde auch die Partnerschaft mit Stadl-Paura vertieft, es kommen immer einige Österreicher mit. Hunger betont, dass es keine parteipolitische Veranstaltung sei. Trotzdem seien Bundestags-, Landtags- und Regionsabgeordnete jedes Mal privat gern dabei. Die Besucher können sich auf gute bayerische Küche im Dorfgemeinschaftshaus freuen. Für 15 Euro Eintritt sind etwa sechs bis sieben Stunden Spaß und gute Laune garantiert. Steffen Hunger: „Wer will, kommt in Dirndl oder Lederhose.“ Vier Interessierte können zum Nulltarif am Sonnabend, 22. September, ab 18 Uhr im DGH Krähenwinkel dabei sein. Für Bier vom Fass in Maßen ist natürlich auch gesorgt. Wer ein Freiticket gewinnen möchte, schicke bitte bis Mittwoch, 19. September, eine E-Mail mit dem Stichwort "Oktoberfest" an redaktion@langenhagener-echo.de.