Vogel des Jahres 2019

Langenhagen. Mit ihrem Gesang läutet die Feldlerche alljährlich den Frühling ein. Doch der Himmel über unseren Feldern ist stummer geworden: Die Intensivierung der Landwirtschaft nimmt Feldvögeln den Lebensraum. Auf der NABU-Projektfläche "Kreyen Wisch" in Krähenwinkel wurden in den vergangenen drei Jahren – also praktisch seit der Renaturierung der Fläche – erfolgreiche Bruten der Feldlerche nachgewiesen. Es gibt also Wege, dem Abwärtstrend vieler Vogelarten in der Agrarlandschaft entgegen zu wirken. Bei der vogelkundlichen Wanderung durch die Wietzeaue wollen wir einige Flächen ansehen, die speziell zum Schutz von Vögeln in der Agrarlandschaft angelegt wurden, und werden dabei ganz sicher auch das Lied des Jahresvogels 2019 hören können. Die Veranstaltung ist kostenlos. Über eine Spende für den Naturschutz würden wir uns freuen.Termin: Sonntag, 12. Mai, von 9 bis 12 Uhr. Treffpunkt: Parkplatz auf der Südseite des Waldsees am Stucken-Mühlen-Weg.