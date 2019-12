Bürgermeister Mirko Heuer zeichnete 25 ehrenamtlich Tätige aus

Langenhagen. Am 5. Dezember, dem Internationalen Tag des Ehrenamtes, erhielten 25 ehrenamtlich Tätige ihre goldene Ehrenamtskarte. „Alle ehrenamtlich Engagierten leisten einen sehr wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft und für Langenhagen. Diese Arbeit ist unbezahlbar und verdient Dank und Anerkennung“, sagt Bürgermeister Heuer, „und besonders die Taten und das Engagement im Hintergrund können bei der vierteljährlichen Übergabe der Niedersächsischen Ehrenamtskarte gewürdigt werden“. Die goldene Ehrenamtskarte (E-Karte) ist ein Instrument, um dieses freiwillige Engagement zu wertschätzen.Bei der Übereichung der Urkunde sowie der Ehrenamtskarte stellte jeder der Anwesenden kurz sein Ehrenamt vor. „Es ist immer wieder erstaunlich, in welchen zahlreichen Bereichen ehrenamtliches Engagement anzutreffen ist“, sagt Annika Stegmaier von der Freiwilligenagentur. An diesem Abend erreichte das herzliche Dankeschön Vertreter aus den Bereichen Kultur, Musik, Flüchtlingshilfe, Schulversorgung, Soziales und Sport. Als Dieter Schnuer seine ehrenamtlichen Tätigkeiten der letzten 63 Jahre im Bereich Sport zusammenfasste, war es einen Moment lang ganz ruhig im Saal. Alle im Raum Versammelten bekundeten dieser beachtlichen Leistung Respekt und Anerkennung.Neben der Ehrenamtskarte wird traditionell ein Glas des berühmten Rathaus-Honigs überreicht. Zudem gab es eine Überraschungstüte des neuen Partners Angel Stuff. Mit der Ehrenamtskarte erhalten Ehrenamtliche Vergünstigungen in verschiedenen Einrichtungen und bei zahlreichen Geschäften. Neu als Partner der E-Karte ist Angel Stuff, Anbieter für Sportnahrung und -kleidung. Hier dürfen sich alle Inhaberinnen und Inhaber der E-Karte über 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment freuen. Als weiteren Partner wurde die Extra Verlagsgesellschaft mbH gewonnen. Es warten zehzn Prozent Nachlass auf private Familien- und Kleinanzeigen im ECHO auf die Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte.Die Ehrenamtskarte kann unter Erfüllung der Voraussetzungen unter www.langenhagen.de/ehrenamtskarte ganz leicht online beantragt werden.