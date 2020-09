Theater ARTISANEN im Haus der Jugend Langenhagen

Langenhagen. Das Theater ARTISANEN gastiert am Donnerstag, 8. Oktober, und am Freitag, 9. Oktober 2020, mit dem Stück „Die goldene Gans“ frei nach den Gebrüdern Grimm im Haus der Jugend Langenhagen am Langenforther Platz.Die Veranstaltungen für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie beginnen jeweils um 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro.Karten gibt es im Vorverkauf ab Montag, 28. September, montags 7.30 Uhr bis 18 Uhr, dienstags bis donnerstags 9 bis 17 Uhr und freitags 9 bis 14 Uhr bei der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur im Haus der Jugend Langenhagen. Etwaige Restkarten gibt es an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse. Aufgrund der aktuellen Lage gibt es nummerierte Sitzplätze. Bitte an den Mund-/Naseschutz denken.Es ist die Geschichte des jüngsten Sohnes einer armen Familie, der von allen verachtet und verspottet wird. Aber der angebliche „Dümmling“ hat ein gutes Herz und teilt seinen Proviant im Wald mit einem wunderlichen Männlein. Als Dank dafür findet er eine wundersame Gans mit goldenen Federn. Weil an ihr alle kleben bleiben, die sie berühren, kann er sogar die immer traurige Prinzessin zum Lachen bringen.