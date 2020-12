Die Hoffnung auf mehr Chaos

Krippenspielproben mit Abstand und Masken

Langenhagen. Zu Weihnachten gehört ein Krippenspiel. Trotz aller Einschränkungen soll es in der St. Pauluskirche auch in diesem Jahr so sein.Was fehlt, ist das normale Chaos bei den Krippenspielproben: tobende Kinder und viele Kekse. Denn in diesem Jahr ist alles anders. „Normalerweise laden wir im Kindergarten und in der Grundschule zu den Proben ein“ erzählt Anke Kappler, die seit sieben Jahren die Proben ehrenamtlich begleitet. „Dann kommen viele Kinder, die noch nie eine Kirche von innen gesehen haben. Und die Hälfte will Engel sein. Da ist schon das Schreiben des Stücks, das jedes Mal neu erfolgt, eine ziemliche Herausforderung.“In diesem Jahr ist das bunte Treiben undenkbar. „Wir proben mit nur drei Familienverbünden, halten Abstand und tragen Masken“ meint Kappler. Während sechsjährige Engel die Weihnachtsbotschaft übermitteln, lesen Jugendliche den Text aus dem Lukasevangelium. Auch die Musik während des Gottesdienstes verantworten die elf Kinder und Jugendlichen selbst. Pastor Frank Foerster freut sich über das Engagement und dass es auch 2020 sogar zwei keine Krippenspiele geben wird. Zwei Jugendliche werden sogar weihnachtliche Melodien auf dem Saxophon spielen. Mit allen hofft er, dass im nächsten Jahr die Proben wieder chaotischer sein werden.