Die Hoffnung stirbt zuletzt

8. Mai: Querbeet macht Mut

Langenhagen. Der erste Querbeet-Gottesdienst des Jahres startet am Sonntag, 8. Mai, um 18 Uhr in der Elisabethkirche.Der Mensch kann nicht leben ohne Hoffnung – das ist klar. Aber was macht mir Mut? Woraus schöpfe ich Hoffnung? Fragen, die sich jede und jeder irgendwann im Leben stellt. Das Querbeet-Team versucht, diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Gedichte und Geschichten zum Thema werden zu hören sein. Und es gibt eine Aktion zum Mitmachen. Natürlich wird es auch um Hoffnung für die Ukraine gehen und es werden Gebete für den Frieden gesprochen.In den vergangenen Jahren musste das Team um Pastor Torsten Kröncke nach draußen auf den Kirchplatz ausweichen, um den Abstandsregelungen während der Pandemie entsprechen zu können. Jetzt wird wieder in der Kirche gefeiert. Zum Singen müssen Masken aufgesetzt werden, ansonsten gibt es keine Einschränkungen.Für poppige Musik sorgt wie gewohnt die Querbeet-Band. Die Moderation liegt dieses Mal in den Händen von Bettina Prassler-Kröncke und Oliver Langer.