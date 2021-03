Die IGS Süd wird Tabletschule

Schüler der Klassen eins bis zehn lernen mit iPads

Langenhagen. Die IGS Süd wird digital – ab dem kommenden Schuljahr werden die Schüler der IGS Süd von Klasse eins bis zehn mit iPads lernen. Als technischen Partner hat sich die Schule die gemeinnützige AFB ins Boot geholt.Man haben sich für Apple-Geräte entschieden, weil Software und Hardware aus einer Handkomme, sagt Schulleiterin Mascha Brandt. „Das funktioniert einfach gut“, sagt sie. Es sei imSchulalltag sehr wichtig, dass sich Schüler und Lehrkräfte nicht groß mit derBewältigung technischer Probleme aufhalten müssen, sondern die Endgeräte zuverlässigeinsetzen können. Whiteboards, Stifte und Papier werden aber nicht abgeschafft. „DasTablet soll ein zusätzliches Werkzeug sein“, sagt Brandt. Es werde da eingesetzt, wo es auchwirklich Sinn ergibt, so die Schulleiterin. Gerade in der Grundschule könne für dasSchreibenlernen oder Rechnen nicht auf Stift und Heft verzichtet werden.Für die Organisation und Umsetzung hat sich die Schulleitung der IGS Süd mit der AFB einenerfahrenen Partner gesucht. Die gemeinnützige Gesellschaft wird die technische Umsetzungund Unterstützung übernehmen. Über das Unternehmen können die Eltern auch die iPadsbekommen. Die Anschaffung kostet laut Brandt rund 500 Euro – die Geräte können gemietetoder gekauft werden. Rund 14 Euro im Monat kostet ein iPad mit Stift und einerVersicherung gegen Verlust, Diebstahl oder Beschädigung.Das zu Beginn nicht gleich alles „perfekt“ laufen werde, weiß auch Schulleiterin Brandt. „Wirmüssen Erfahrungen sammeln und unsere Arbeit dann weiterentwickeln.“ Die Vorteile desdigitalen Lernens überwiegen. „Die Schüler können zum Beispiel mit Lernvideos undbestimmten Lernapps viel individueller in ihrem Tempo arbeiten“, sagt eine Lehrkraft. Dassei der große Vorteil beim Lernen mit iPads, so der Pädagoge.Die Schulgemeinschaft steht hinter dem digitalen Weg. „Wir haben die Schritte immer engmit dem Schulelternrat abgestimmt“, sagt Brandt. Natürlich habe es auch Bedenken undzahlreiche Fragen gegeben, aber am Ende hätten die Eltern immer mehrheitlich hinter demVorhaben der der Schule gestanden. Ebenso wie die Stadt Langenhagen. „Die IT-Abteilungund der Chief Digital Officer der Stadt waren immer offen für unsere Ideen und haben unsbei der Umsetzung unterstützt“, sagt Mascha Brandt.Für die Lehrkräfte der IGS Süd kommt man an dem Einsatz von iPads im Unterricht nichtvorbei. „Wenn man in Zeiten der Digitalisierung so ein Werkzeug für den Unterricht zurVerfügung hat, wäre es doch fahrlässig, es nicht zu nutzen“, sagt eine Lehrerin. Es geheschließlich auch darum, die Schüler auf das Arbeitsleben vorzubereiten: „Da kommtheutzutage keiner mehr ohne digitale Geräte aus“, sagt sie. Das sehe man ja auch in derSchule.