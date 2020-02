Die Jecken waren los

Kinderfasching in der Karnevalshochburg Engelbostel

Engelbostel/Schulenburg. Unbeeindruckt von der Ankündigung des Sturmtiefs „Sabine“ war der Saal der „Gaststätte zur Post“ jetzt wieder gerappelt voll. Verkleidet als Engel, Piraten, Prinzessinnen, Polizei, Feuerwehr und vielfältigen Figuren aus der Fantasiewelt verwandelten die kleinen Jecken den Saal zur Karnevalshochburg in Engelbostel. Tanz und „Modenschau“ auf der Bühne bei flotter Diskomusik, aufgelegt von René Schulz, waren ein Highlight an diesem Nachmittag. Viel Spaß zudem hatten die Kinder am Dosenwerfen, Bänder- und Ringe werfen, Glücksfäden ziehen und mehr. Am großen Maltisch konnten die Kinder sich künstlerisch produzieren. Eltern, Omas und Opas bedienten sich derweil an der umfangreichen Kuchentheke, tranken Kaffee und beobachten ihre Kleinen beim Toben und Tanzen.Ein der Höhepunkt war der Auftritt der MTV-Kindertanzgruppe „(Mini)-Foxies“ (Kindergarten- und Grundschul-Alter). Unter der Leitung von Joana Meyer führten die Mädchen einige gut einstudierte Tanzformationen auf. Als Joana anschließend zur „Polonaise Blankenese“ aufrief, wurde es erst richtig lebhaft im Saal. Schulter an Schulter, geführt vom alles überragenden MTV-Fuchs, schlängelte sich der „Lindwurm“ aus bunten Kostümen vorbei an Tischen und Stühlen. Fast jede/r war auf den Beinen.Regina Reimers-Schlichte war eifrig damit beschäftigt, Tombola Lose zu verkaufen. Alle 350 Lose waren schnell vergriffen, denn es gab keine Nieten. Die drei Hauptpreise waren ein Gutschein für das Sea-Life in Hannover und zwei Gutscheine für einen Besuch in der Autostadt Wolfsburg mit der gesamten Familie. Elise, Yousuf und Philipp waren die glücklichen Gewinner. Alle 350 Losgewinne wurden von Sponsoren gestiftet. Bei ihnen und den Organisatoren und den Helfern (übrigens alle aus der MTV-Tennisabteilung) bedankt sich der Verein sehr herzlich.