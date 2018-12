Die kreative "blaue Schule"

Adventsbasar der Pestalozzi-Schule an der Leibnizstraße

Langenhagen (ok). Erster Adventsbasar in der "Blauen Schule". So nennt sich die Pestalozzi-Schule seit ihrem Umzug an die Leibnizstraße, wo sie in einem blauen Container seit dem Sommer residiert. Die einzelnen Klassen und Schülerfirmen hatten sich so richtig ins Zeug gelegt; die Eltern und Besucher hatten Gelegenheit, auf Schnäppchenjagd zu gehen. Wochenlang wurde kräftig gebastelt, gebacken und gestrickt. Im Einsatz waren auch die Fahrrad-Doktoren. Wer wollte, konnte testen, wie schnell er auf dem Rennrad ist. Und auch das Schüler-Paradies war kreativ, hat unter anderem Engel und Kästchen gestaltet. Schulleiterin Ursula Borkowski ist mit dem Besuch sehr zufrieden, auch die Kaffeestube kam bei allen gut an.