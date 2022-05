Die letzte Ruhestätte

16. Juni: Spaziergang auf dem Friedhof Grenzheide

Langenhagen. Beim Spaziergang am Donnerstag, 16. Juni, informieren Stadtbeschäftige auf dem Friedhof Grenzheide Mitarbeitende der Friedhofsverwaltung laden Interessierte zu einem informativen Spaziergang am Donnerstag, 16. Juni, über den Friedhof Grenzheide ein. Er ist der größte der insgesamt vier städtischen Friedhöfe. Darum bieten sich dort gute Möglichkeiten, mehr über die unterschiedlichen Grabarten zu erfahren.Während des etwa eineinhalbstündigen Rundganges gehen die Stadtbeschäftigten auf die verschiedenen Grab- und Bestattungsformen ein, berichten von den Möglichkeiten einer Grabanlage und der Arbeit auf einem Friedhof. Selbstverständlich bieten sich dabei viele Gelegenheiten, um Fragen zu stellen.Der Spaziergang wird für kleinere Gruppen angeboten. Deshalb wird um Anmeldungen bis Montag, 13. Juni, unter www.langenhagen.de/Friedhofsspaziergang gebeten. Auskünfte zum Friedhofsspaziergang geben die Beschäftigten in der Friedhofsverwaltung gerne per E-Mail an friedhofsverwaltung@langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 7307-94 84.