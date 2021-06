Die Liebe zur Alten Musik

Elisabethkirche, 6. Juni: Fernando Mansilla Fuentealba am Violincello

Langenhagen. In der Kirchenmusikreihe der Elisabethkirche wird Fernando Mansilla Fuentealba am Sonntag, 6. Juni, am Violoncello zu Gast sein. Zusammen mit Kantor Arne Hallmann an der Orgel wird er den Gottesdienst musikalisch gestalten, der um 10 Uhr beginnt.Der 1989 geborene Cellist Fernando Mansilla Fuentealba stammt aus Chile.Schon früh während seiner Ausbildung entdeckte er seine Liebe zur Alten Musik. Unter der Leitung des Cembalisten Bernward Lohr ist er an verschiedenen Barockprojekten an der Hochschule für Musik und Theater, Hannover beteiligt gewesen. Er spielt in verschiedenen Ensembles im Raum Hannover und ist seit 2015 festes Mitglied des Ensembles Filum.Mit zwölf Jahren begann er seine musikalische Ausbildung an der Musikschule seiner Heimatstadt Puerto Varas, an die sich ab 2004 ein Studium mit Hauptfach Cello als Jungstudent an der Hochschule der Stadt Valdivia in Chile anschloss. Nachdem er ab 2006 von Hanna Loewen unterrichtet wurde, wechselte er 2008 an die Hochschule für Musik und Theater nach Hannover zu Professor Christiane Aydintan. Anschließend studierte er in Hannover Cello im Masterstudiengang mit Schwerpunkt historisch informierte Aufführungspraxis. Ein besonderes Anliegen ist ihm die Verbreitung der barocken Musik seines Heimatkontinents.Die Zahl der Mitfeiernden ist aufgrund der Hygiene- und Abstandsbestimmungen weiterhin begrenzt. Zugelassen sind 50 Besucher. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Bei besonders gut besuchten Gottesdiensten kann es aber auch einmal vorkommen,dass kein Einlass mehr möglich ist. Bitte die medizinische Mund-Nase-Bedeckung nicht vergessen Die Predigt hält Pastor Torsten Kröncke.