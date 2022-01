Die Mimuse geht auch ins Kulturzelt

Insgesamt 15 Freikarten bei Verlosung für zwei Veranstaltungen

Langenhagen (ok). Es geht weiter mit dem Langenhagener Kleinkunstfestival Mimuse. Der Theatersaal bleibt wegen eines Wasserschadens zwar vorübergehend gesperrt, aber dafür laufen die Veranstaltungen im Kulturzelt auf dem Handelshof. So kommt zum Beispiel Timo Wopp mit seiner Jubiläumstour „Ultimo“ am Sonnabend, 19. Februar, um 20 Uhr. Nach zehn Jahren körperbetonter Kabarettarbeit zieht Timo Wopp in die vorerst letzte Schlacht um seine humoristische Daseinsberechtigung. ULTIMO ist nicht nur eine auf die Bühne gebrachte Work-Hard-Play-Hard-Show, sondern auch ein tiefes Eintauchen in seine bisherigen Programme „Passion – Wer lachen will muss leiden“, „Moral – Eine Laune der Kultur“ und „Auf der Suche nach dem verlorenen Witz“. Timo Wopp hat Betriebswirtschaftslehre studiert und war als Unternehmensberater tätig. Parallel zum Studium arbeitete er als professioneller Jongleur auf deutschen und internationalen Varietébühnen. 2007 war er der erste deutsche Jongleur mit einem Solovertrag beim Cirque du Soleil, bevor er sein sein kabarettistisches Talent entdeckte. Die Karten kosten zwischen 18 und 22 Euro. Für die Leser des Langenhagener ECHO verlosen wir zehnmal zwei Freikarten für die Show.. Rufen Sie an bei Gewinn-Hotline unter (01 37) 98 80 824 20 . Alle Anrufe, die bis Freitag, 4. Februar, 12 Uhr, eingehen, nehmen teil.Bereits am Donnerstag, 10. Februar, gastiert Frank Fischer mit seinem Programm „Meschugge“ im daunstärs an der Konrad-Adenauer-Straße. Ständig hat man den Eindruck, von Menschen umgeben zu sein, bei denen im Kopf nicht alles ganz rund läuft. Frank Fischer hat sie alle beobachtet. Bei seinen Reisen quer durch die Republik kommt er ins Gespräch mit schwer verständlichen Sachsen, hessischen Nazis und einer schwäbischen Frauen-Reisegruppe. Er berichtet über ungewöhnliche Menschen, verrückte Situationen und gibt nebenbei wertvolle Tipps, wie man beispielsweise eine Bahnfahrt für sich und andere zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen kann. Die Karten kosten 19 Euro. Für diese Veranstaltung verlosen wir für die Leser des Langenhagener ECHO fünfmal zwei Karten. Rufen Sie an bei Gewinn-Hotline unter (01 37) 98 80 824 21 . Alle Anrufe, die bis Freitag, 4. Februar, 12 Uhr, eingehen, nehmen teil. Viel Glück bei beiden Verlosungen! Tickets für alle Veranstaltungen gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL.*Der Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom kostet 50 Cent. Abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer sind möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.