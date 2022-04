Langenhagener Vereine und Lehrerin helfen in der Südwest-Ukraine

Langenhagen (ok). Sie ist eine in Deutschland ausgebildete Lehrerin mit deutsch-ukrainischen Wurzeln - geboren in Usbekistan - und lebt seit fast 30 Jahren in Deutschland. Aufgewachsen ist Oksana Götz in Kamianets-Podilsakyi in der südwestlichen Ukraine, im Jahr 1993 mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen. "ich habe immer nocn Freunde vor Ort in der Ukraine und spreche russisch, ukranisch und deutsch", sagt Oksana Götz. Jetzt will sie aktiv helfen, denn die Region Kamianets-Podilskyi nimmt nach ihren Angaben viele Flüchtlinge aus der Ost- und Südukraine auf und aus der Region Kiew auf. Dorthin kommen auch viele Kinder und Säuglinge ohne ihre Eltern, die versorgt, unterstützt und untergebracht werden müssen. "Die Nahrungsmittel sind knapp", sagt Oksana Götz. Im Klartext: Die Menschen brauchen nicht das Geld, sondern Nahrungsmittel und Verpflegung. Oksana Götz hat die Möglichkeit und die Kontakte, direkt von Deutschland über Polen in Kamianets-Podilskyi zu helfen und zu unterstützen.Vor allen Dingen werden gebraucht: haltbare Kinder- und Säuglingsnahrung, haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel für Groß und Klein, medizinische Versorgung, antibakterielle Mittel für Personen und Gegenstände Waschmittel sowie Frühlings-und Sommerkleidung für Groß und Klein.Wer helfen möchte, kann sich gern bei Oksana Götz unter oksana.goetz@web.de oder unter (0177) 5 12 10 03 melden. Kamianets-Podilsky ist die Partnerstadt Von Glogau in Polen, das wiederum Partnerkommune Langenhagens ist. WIR! Der Wirtschaftsklub und der Förderverein Städtepartnerschafts- und Freundschaftskomitee Langenhagen (SFL) wollen auch helfen und nehmen im SFL-Vereinsheim auf dem Hof Brendel im Gleisdreieck in Krähenwinkel am Donnerstag, 28. April, und Freitag, 29. April, jeweils von 16 bis 20 Uhr Spenden entgegen. Gesucht werden vor allen Dingen Langzeitnahrung Verbände jeglicher Art und Größe, medizinische Kleinausrüstung für Erste Hilfe, Notfallhilfe und Rettungsdienst. Langlebigkeit und Verfallsdatum sind wichtig. Außerdem werden Schlafsäcke, Isomatten, Handtücher, Zahnbürsten, Zahnpasta, Windeln und andere Mittel der persönlichen Hygiene dringend benötigt. Kleidung wird an diesen beiden Tagen nicht angenommen.