Die neue Welt der Famila-Fleischereien

Online-Shopping und Vor-Ort-Einkauf

Langenhagen. Rinderbäckchen, Dry Aged Beef, Burger Patties vom Duroc Edelschwein und vieles mehr für besondere Anlässe und den anspruchsvollen Fleischgenuss gibt es jetzt bei Famila. Das Portal www.fleischerei-famila.de vereint Onlineshopping und Vor-Ort-Einkauf und stärkt dadurch den heimischen Handel.Nach demerfolgreichen Startim Juni ist das Angebot im Onlineshop ausgeweitet worden. Jetzt könnenfamila-Kunden sogar auch das gesamte klassische Thekensortiment mit über 350 Artikeln online vorbestellen. Zur Auswahl stehen unter anderem Schweinefleisch aus Stroh-und Offenstallhaltung, 100 Prozent regionales Rindfleisch und Wurstaufschnitt aus eigener Herstellung sowie Wurst von vielen namhaften Herstellern wie Firma Hansen aus Bordesholm oder der Firma Bedford.Das Konzept von famila stellt immer Beratung und Service an erste Stelle. Die Kunden können Spezialitäten und die „normalen“ Theken-Fleisch-und Wurst-Artikel bis zu48 Stunden vor Abholung vorbestellen. Diesen kurzen Vorlauf ermöglicht die häufige Belieferung der famila-Warenhäuser mit frischer Ware.Die Abholung kann ganz flexibel während der jeweiligen Famila-Öffnungszeiten erfolgen. Auf Wunsch werden die Fleischspezialitäten auch dann erst vor den Augen des Kunden zugeschnitten. Die Famila-Fachkräfte beraten gern und geben Zubereitungstipps mit auf den Weg. Bezahlt wird an der famila-Kasse:flexibel,sicher und ohne Versandkosten.Exklusive Fleischspezialitäten können nicht immer überall vorrätig sein. „Wer etwas Besonderes bestellt hat, musste bislang meist lange Vorlaufzeiten oder eine unflexible Lieferung in Kauf nehmen“, erklärt Momme Rohwer vom Einkauf Fleisch und Wurst bei Famila. „Das muss nicht sein! Die Onlinefleischerei von Famila löst nun dieses Problem und macht es möglich, dass unsere Kunden auch in kleineren Famila-Warenhäusern hochwertigste Fleischspezialitäten zum Wunschtermin erhalten.Famila arbeitet mit verschiedenen internationalen Fleischproduzenten zusammen, um im Fleisch-Onlineshop erstklassige Spezialitäten anbieten zu können. Zum Beispiel von John Stone: Diese Edelmarkeaus Irland steht für trockengereiftes Premium-Rindfleisch von grasgefütterten irischen Tieren, und kam in Deutschland bislang nur in der Spitzengastronomie auf den Teller. Zudem gibt es Special Cuts vom Iberico Eichelschwein und vom Duroc Edelschwein aus Spanien, US Beef sowie Husumer Lamm undWild aus Schleswig-Holstein. Im Übrigen beliefert der Steakhaus-Spezialist Block House aus Hamburg die Famila-Fleischabteilungen mit bestem Qualitäts-Rindfleisch.Der neue Webauftritt www.fleischerei-famila.de führt zum Onlineshop und bietet Tipps und Infos zu Tierwohl und Nachhaltigkeit. Zudem gibt es ein neuesKarriereportal,denn die Fachkräftefindung gestaltet sich im Fleischbereich besonders schwierig.Das Karriereportal richtet sich gezielt anFachkräfte oder Ausbildungsinteressenten in diesem Bereich. Einfach,übersichtlich und transparent mit echten famila-Gesichterngestaltet. Aufgabengebiet, Anforderungen undaktuelle Stellenangebote sind auf einen Blick ersichtlich.Bewerben kann man sich direkt online.