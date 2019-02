Infoabend für die Eltern der Viertklässler in der IGS Langenhagen

Langenhagen. „Schule ist für Schülerinnen und Schüler da. Aus diesem Grund ist eine umfassende Information in Bezug auf die Angebote vor Ort eine wichtige Grundvoraussetzung, um die richtige Wahl zu treffen", so IGS-Schulleiter Timo Heiken. Um den Eltern des vierten Grundschuljahrgangs diese Wahl zu erleichtern, bietet die IGS Langenhagen Ihnen und allen Interessierten am Dienstag, 26. Februar, um 19.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums die Möglichkeit, sich vor Ort über das Erziehungs- und Unterrichtskonzept der IGS Langenhagen zu informieren. Heiken ist sich bewusst, dass die schon immer schwere Entscheidung, nach der vierten Klasse die richtige Schule zu finden, noch schwieriger geworden ist, da die Grundschulen keine Laufbahnempfehlung mehr aussprechen. In der Veranstaltung werden der Schulleiter sowie die Stufenleiterin für die Sekundarstufe I, Kerstin Bücken, die pädagogischen Besonderheiten der Langenhagener Gesamtschule, das Sprachenangebot, den Weg zum Abitur, die Ausstattung der Schule und das IGS-spezifische Konzept des Lernens erläutern. Heiken erklärt, dass die Orchesterklassen auch im nächsten Schuljahr fortgesetzt werden. Hierüber berichtet der Fachbereichsleiter Musik, Claudius Netzel. Im Anschluss an die gemeinsame Information in der Aula haben die Eltern im kleineren Kreis die Möglichkeit, Fragen an Lehrkräfte und IGS-Elternvertreter zu einzelnen Punkten zu richten und sich individuell beraten zu lassen.