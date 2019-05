Aktion der Hannoverschen Volksbank

Langenhagen. Es dauert nicht mehr lange, dann endet für viele Kindergarten-Kinder ein wichtiger Lebensabschnitt und ein neuer beginnt: die Einschulung. Zeit also, sich auch schon einmal mit dem Thema „Schultüte“ zu beschäftigen.In sieben Kindergärten in und um Langenhagen haben die angehenden Erstklässler in den vergangenen Wochen deshalb nach Herzenslust eine übergroße Schultüte aus Pappe bemalt und kreativ gestaltet.Die bunten Ergebnisse sind jetzt im KompetenzCenter Langenhagen der Hannoverschen Volksbank an der Walsroder Straße zu bewundern. Und es kann die schönste Schultüte gewählt werden. Dazu sind nicht nur die Eltern, Großeltern Tanten und Onkel herzlich eingeladen, abstimmen kann jeder bis zum 10. Mai. Stimmzettel liegen in der Geschäftsstelle in der Walsroder Straße 134 bereit.Der Kindergarten mit den meisten Stimmen gewinnt das Kinderspiel des Jahres 2018. Außerdem besteht die Chance, dass das Eismobil der Hannoverschen Volksbank beim Kindergarten-Abschlussfest im Sommer.