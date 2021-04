Die Scorpions sind Nordmeister

Eishockey: Selber Wölfe kommen am Freitag, 20 Uhr

Wedemark/Langenhagen (ok). Die Hannover Scorpions, die auch schon die Vorrunde dominiert haben, sind Eishockey-Nordmeister. In einem unfassbar torreichen dritten und entscheidenden Match haben sich die Kufenflitzer mit 9:6 (0:1,4:3,5:2) in der heimischen Hus-de-Groot-Eisarena gegen den Herner EV durchgesetzt. Im Finale um den Aufstieg in die DEL 2 wartet auf die Stolikowski-Schützlinge ein ganz dicker Brocken. Am nächsten Freitag, 30. April, ab 20 Uhr geht es im ersten Spiel der Best-of-Five-Serie gegen den Südmeister Selber Wölfe. Selb hatte im Südfinale in vier Spielen einer Best-of-Five-Entscheidung die Regensburger Eisbären geschlagen.